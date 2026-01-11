Поиск

"Челси" выиграл в первом матче при новом главном тренере

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Челси" со счетом 5:1 обыграли "Чарльтон" в гостевом матче Кубка Англии.

Встреча прошла на поле "Чарльтона" в Лондоне. Она состоялась в рамках третьего круга соревнования.

Для "Челси" матч стал первым при новом главном тренере Лиаме Росеньоре. О его назначении было объявлено 6 января на пост главного тренера команды Лиама Росеньора. 1 января клуб уволио Энцо Мареску.

В Английской премьер-лиге "Челси" занимает восьмое место. "Чарльтон" - на 19-м месте в Чемпионшипе, втором по статусу дивизионе в английском футболе.

футбол Челси Лиам Росеньор Энцо Мареска
