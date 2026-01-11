"Трактор" выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 4:1 выиграл у новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Челябинске.

Победу "Трактору" принесли голы Андрея Светлакова (9, 35 минуты), Виталия Кравцова (54), Василия Глотова (59, в пустые ворота).

У "Сибири" отличился Даниил Валитов (32).

"Трактор" выиграл четвертый матч подряд и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ (48 очков). "Сибирь – на девятой строчке (39).