Поиск

"Трактор" выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 4:1 выиграл у новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Челябинске.

Победу "Трактору" принесли голы Андрея Светлакова (9, 35 минуты), Виталия Кравцова (54), Василия Глотова (59, в пустые ворота).

У "Сибири" отличился Даниил Валитов (32).

"Трактор" выиграл четвертый матч подряд и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ (48 очков). "Сибирь – на девятой строчке (39).

КХЛ Сибирь Трактор хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев выиграл турнир в Брисбене

Даниил Медведев выиграл турнир в Брисбене

Капризов вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории "Миннесоты"

Капризов вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории "Миннесоты"

Российский игрок "Бостона" Хуснутдинов оформил покер в игре НХЛ с "Рейнджерс"

Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Овечкин довел до 916 число голов в чемпионатах НХЛ

ХК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Радуловым

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });