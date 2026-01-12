Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

29-летний спортсмен поднялся с 13-й на 12-ю строчку.

В воскресенье Медведев стал победителем турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия).

Дошедший до полуфинальной стадии этого турнира россиянин Андрей Рублев поднялся с 16-го на 14-е место.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Карлос Алькарас (Испания), в топ-3 также входят Янник Синнер (Италия) и Александр Зверев (Германия), занимающие второе и третье места соответственно.