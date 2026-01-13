Поиск

В ЦСКА объявили о договоренностях с "Локомотивом" по переходу Баринова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Московские ЦСКА и "Локомотив" договорились о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в армейский клуб. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

"Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА", - написал Брейдо.

Ранее в "Локомотиве" сообщили, что Баринов отказался продлевать контракт, срок действия которого истекает летом этого года.

29-летний Баринов – воспитанник "Локомотива", за основной состав выступает с 2015 года. В составе "Локомотива" он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России.

Локомотив ЦСКА Кирилл Брейдо Дмитрий Баринов
