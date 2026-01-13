"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Детройт" вывел из обращения №91, под которым играл российский нападающий Сергей Федоров.

Торжественная церемония прошла в ночь на вторник по московскому времени перед домашним матчем "Детройта" в регулярном чемпионате НХЛ против "Каролины". В рамках церемонии под свод арены был поднят именной стяг россиянина. На торжественном мероприятии присутствовал и сам Федоров вместе с семьей.

56-летний Федоров провел в "Детройте" 13 сезонов и три раза выиграл Кубок Стэнли.

В 2015 году Федоров был включен в Зал хоккейной славы НХЛ, в 2016 году – в Зал славы ИИХФ, в 2017 г. – в список 100 величайших игроков НХЛ.

В НХЛ россиянин также защищал цвета "Анахайма", "Коламбуса" и "Вашингтона". В 1248 матчах регулярных чемпионатов он набрал 1179 (483+696 по системе "гол+пас") очков.

В СССР и России Федоров играл за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург".