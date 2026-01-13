Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик занял пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Контракт с 44-летним специалистом будет действовать до конца сезона.

5 января МЮ отправил в отставку португальца Рубена Аморима, после чего обязанности главного тренера две игры исполнял Даррен Флетчер. При нем команда выбыла из розыгрыша Кубка Англии.

Майкл Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год, шесть раз выиграв Суперкбок Англии, пять раз – чемпионат Англии, два – Кубок Футбольной лиги, по разу – Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы УЕФА, клубный чемпионат мира.

Завершив карьеру игрока, Каррик в 2018 году вошел в тренерский штаб МЮ, в 2021 году стал и.о. главного тренера команды. С 2022 по 2025 год возглавлял "Мидлсбро".