Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Франк Артига занял пост главного тренера "Рубина", сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

Контракт с 49-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2027 года.

Тренерский штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

В карьере Артиги работа в академии системы "Барселоны".

"Испанский тренер помог в развитии таким звездам испанского и мирового футбола, как Ансу Фати, Алехандро Бальде, Гави, Рики Пуч, Ламин Ямаль, Марк Кукурелья, Эрик Гарсия, Адама Траоре, Дани Ольмо, Серхио Гомес, Нико Гонсалес, Фермин Лопес, Карлес Аленья, Антонио Санабрия", - говорится в сообщении.

В России Артига работал главным тренером в московской "Родине", подмосковных "Химках".

Ранее "Рубин" отправил в отставку Рашида Рахимова.

