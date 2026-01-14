Нападающий Бабаев продлил контракт с московским ФК "Динамо"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Футболист молодежной сборной России Ульви Бабаев подписал новое соглашение с "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

21-летний Бабаев – воспитанник "Динамо". За основной состав команды дебютировал летом 2023 года. Сезон 2024/25 провел в аренде в самарских "Крыльях Советов". Вернувшись в "Динамо", в первой части нынешнего сезона забил пять голов в 15 матчах.