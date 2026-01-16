Поиск

Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп восхищается игрой российского вратаря "Флориды" Сергея Бобровского, в чем признался на приеме команды в Белом доме.

"Легендарный вратарь, он великолепен. Сергей Бобровский, также известный как Боб, оформил три "сухих" матча в каждой из первых трех серий Кубка Стэнли, включая ключевой четвертый матч против "Торонто" во втором раунде. Играл просто феноменально", - сказал Трамп. Трансляция встречи опубликована на канале Белого дома в YouTube.

Президент США принял в Белом доме "Флориду" как действующего обладателя Кубка Стэнли. Помимо Бобровского, из россиян на церемонии присутствовали защитник Дмитрий Куликов и новичок команды вратарь Даниил Тарасов.

