Боксер Силягин назвал бой за пояс IBF шансом вписать свое имя в историю

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин высоко оценил значимость предстоящего боя за пояс Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиасом.

"Когда узнал об официальном назначении боя за титул IBF с Иглесиасом, увидел свой реальный шанс оставить что‑то в мире бокса. Вписать свою фамилию в историю. Если честно, до сих пор не верится, что это все реальность!" - приводит слова Силягина "Матч ТВ".

По словам Силягина, он еще не успел изучить Иглесиаса, но знает, что у соперника есть сильный удар.

IBF назначила поединок россиянина с Иглесиасом за вакантный титул организации во втором среднем весе. С датой и местом проведения титульного поединка команда RCC Boxing Promotions, представляющая Силягина, и сторона Иглесиаса, договорятся позднее.

"Еще не задумывался, где хотел бы провести бой. Конечно, дома, в России было бы комфортнее из‑за отсутствия смены часовых поясов и акклиматизации. Это будет долгий и сложный бой. Перед ним точно поедем с командой в горную местность, чтобы увеличить выносливость, уделим этому особое внимание", - сказал Силягин.

Ранее все пояса во втором среднем весе принадлежали американцу Теренсу Кроуфорду, который в декабре объявил о завершении карьеры.

На профессиональном ринге Силягин одержал 16 побед (семь – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету Иглесиаса 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях.