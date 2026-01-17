Поиск

Боксер Силягин назвал бой за пояс IBF шансом вписать свое имя в историю

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин высоко оценил значимость предстоящего боя за пояс Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиасом.

"Когда узнал об официальном назначении боя за титул IBF с Иглесиасом, увидел свой реальный шанс оставить что‑то в мире бокса. Вписать свою фамилию в историю. Если честно, до сих пор не верится, что это все реальность!" - приводит слова Силягина "Матч ТВ".

СпортРоссийский боксер Силягин проведет бой за чемпионский пояс IBFЧитать подробнее

По словам Силягина, он еще не успел изучить Иглесиаса, но знает, что у соперника есть сильный удар.

IBF назначила поединок россиянина с Иглесиасом за вакантный титул организации во втором среднем весе. С датой и местом проведения титульного поединка команда RCC Boxing Promotions, представляющая Силягина, и сторона Иглесиаса, договорятся позднее.

"Еще не задумывался, где хотел бы провести бой. Конечно, дома, в России было бы комфортнее из‑за отсутствия смены часовых поясов и акклиматизации. Это будет долгий и сложный бой. Перед ним точно поедем с командой в горную местность, чтобы увеличить выносливость, уделим этому особое внимание", - сказал Силягин.

Ранее все пояса во втором среднем весе принадлежали американцу Теренсу Кроуфорду, который в декабре объявил о завершении карьеры.

На профессиональном ринге Силягин одержал 16 побед (семь – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету Иглесиаса 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях.

бокс Павел Силягин RCC Boxing Promotions
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австралии

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Выступающие за другие страны российские фигуристы заняли пьедестал на ЧЕ в парах

Большунов одержал первую победу в сезоне

Большунов одержал первую победу в сезоне

Определились соперники россиян на Australian Open

Определились соперники россиян на Australian Open

"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Испанец Франк Артига возглавил ФК "Рубин"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Майкл Каррик стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Освобожденный из тюрьмы во Франции баскетболист Касаткин перешел в "Енисей"

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА

"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });