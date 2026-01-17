МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом после назначения Каррика матче

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победили "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76).

Для МЮ игра стала первой после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера команды. В этой должности Каррик сменил Рубена Аморима.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает второе место (43 очка), "Манчестер Юнайтед" - четвертое (35). Лидирует имеющий игру в запасе "Арсенал" (49).