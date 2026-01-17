Поиск

Митч Лав возглавил клуб КХЛ "Шанхайские Драконы"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Канадец Митч Лав назначен новыми главным тренером "Шанхайских Драконов", сообщает пресс-служба представляющего Китай клуба Континентальной хоккейной лиги

Контракт с 41-летним специалистом заключен до конца следующего сезона.

В этой должности Лав сменил соотечественника Жерара Галлана, который покинул клуб по состоянию здоровья.

"После анализа ситуации и проведенного мониторинга рынка мы изучили несколько кандидатур, и финально наш выбор пал на канадского специалиста Митча Лава. Он молод, но уже имеет успешный опыт работы как главным тренером, так и ассистентом: не так давно входил в штаб клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс", до этого дважды признавался лучшим тренером сезона в АХЛ" - сказал генеральный директор "Шанхайских Драконов" Сергей Белых.

Сейчас "Шанхайские Драконы" занимают девятое место в Западной конференции КХЛ.

