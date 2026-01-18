Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Отбывшая дисквалификацию российская фигуристка Камила Валиева заявила о возобновлении выступлений в спорте.

"Друзья, у меня для вас новость - я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник", - написала Валиева в своем телеграм-канале.

25 декабря прошлого года истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. О том, что в ее организме найдены следы запрещенного вещества, стало известно в ходе Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира.

После пересчета очков Международным союзом конькобежцев (ISU) Россия в командном турнире Олимпиады стала третьей. Первое место досталось сборной США, второе - команде Японии. На попадание в тройку призеров рассчитывала показавшая четвертый результат Канада: она требовала полностью аннулировать результат сборной России, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию отклонил.