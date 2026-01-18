Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал победителем скиатлона на прошедшем в Казани этапе Кубке России.

Дистанции 10 км классическим и 10 км свободным стилями он преодолел за 46 минут 51,7 секунды.

Второе место с отставанием в 17,1 секунды занял Илья Семиков, третьим стал Иван Якимушкин (+17,2).

В женском скиатлоне победу одержала Евгения Крупицкая - 54 минуты 23,1 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (+1,9), третьей – Екатерина Смирнова (+31,5).