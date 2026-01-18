Поиск

Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Бай Чжосюань в первом круге турнира Большого шлема AustralianOpenв Мельбурне.

Результат встречи – 6:4, 2:6, 7:6 (12:10) в пользу представительницы Китая.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 47-е место, Бай Чжосюань – 702-е.

Турнир стартовал в воскресенье. Никто из россиянок, выступивших в отчетный игровой день, победить не смог. Помимо Павлюченковой, поражения потерпели Екатерина Александрова и Анна Блинкова

Анастасия Павлюченкова Australian Open Екатерина Александрова теннис Мельбурн Анна Блинкова
