Определились соперники россиян на Australian Open
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира Большого шлема AustralianOpen в мужском и женском одиночных разрядах. По ее итогам россияне узнали своих соперников. Правда, не все: у некоторых из них соперники определятся по итогам квалификационного турнира.
Мужчины
Даниил Медведев (№ 12 в мировом рейтинге) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 73)
Матео Арнальди (Италия, 65) – Андрей Рублев (14)
Карен Хачанов (17) – Алекс Микельсон (США, 37)
Женщины
Донна Векич (Хорватия, 70) – Мирра Андреева (8)
Екатерина Александрова (11) – соперница определится позднее
Анна Калинская (33) – Сонай Картал (Великобритания, 63)
Лаура Зигемунд (Германия, 47) – Людмила Самсонова (18)
Барбора Крейчикова (Чехия, 55) – Диана Шнайдер (23)
Анастасия Павлюченкова (44) – соперница определится позднее
Талия Гибсон (Австралия, 119) – Анна Блинкова (62)
Оксана Салехметьева (98) – Элла Зайдель (Германия, 78)
Джессика Пегула (США, 6) – Анастасия Захарова (103)
Australian Open-2026 стартует 18 января.