Определились соперники россиян на Australian Open

Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира Большого шлема AustralianOpen в мужском и женском одиночных разрядах. По ее итогам россияне узнали своих соперников. Правда, не все: у некоторых из них соперники определятся по итогам квалификационного турнира.

Мужчины

Даниил Медведев (№ 12 в мировом рейтинге) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 73)

Матео Арнальди (Италия, 65) – Андрей Рублев (14)

Карен Хачанов (17) – Алекс Микельсон (США, 37)

Женщины

Донна Векич (Хорватия, 70) – Мирра Андреева (8)

Екатерина Александрова (11) – соперница определится позднее

Анна Калинская (33) – Сонай Картал (Великобритания, 63)

Лаура Зигемунд (Германия, 47) – Людмила Самсонова (18)

Барбора Крейчикова (Чехия, 55) – Диана Шнайдер (23)

Анастасия Павлюченкова (44) – соперница определится позднее

Талия Гибсон (Австралия, 119) – Анна Блинкова (62)

Оксана Салехметьева (98) – Элла Зайдель (Германия, 78)

Джессика Пегула (США, 6) – Анастасия Захарова (103)

Australian Open-2026 стартует 18 января.

Australian Open теннис
