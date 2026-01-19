Поиск

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил нидерландца Йеспера Де Йонга в первом круге турнира Большого шлема Australian Open-2026 в Мельбурне.

Результат встречи -7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 12-е место, Де Йонг является 73-й ракеткой мира.

Следующим соперником первой ракетки России будет француз Кентен Алис, в мировом рейтинге занимающий 83-е место.

Australian Open Даниил Медведев теннис Мельбурн
