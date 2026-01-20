Поиск

Дубль Тарасенко помог "Миннесоте" победить "Торонто" в НХЛ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 6:3 обыграла "Торонто" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей два гола и одну результативную передачу оформил россиянин Владимир Тарасенко. На счету его соотечественника и партнера по команде Кирилла Капризова два голевых паса. Еще один российский игрок "Миннесоты" Данила Юров отметился одной голевой передачей.

"Миннесота" представляет Западную конференцию и занимает здесь второе место, набрав 65 очков. Лидирует сыгравший на три матча меньше "Колорадо" (76).

"Торонто" - на девятой строчке в Восточной конференции, 56 очков.

