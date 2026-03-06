Молодежные сборные России по волейболу допустили к турнирам в Европе под флагом РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) приняла решение допустить национальные молодёжные команды России до участия в европейских турнирах. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Россияне будут участвовать в соревнованиях в полноценном статусе – под флагом и гимном РФ.

Речь идет прежде всего о турнирах, которые являются отборочными на мировые соревнования.

"Операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение Административному совету CEV дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение ЕКВ следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованным в декабре 2025 года.