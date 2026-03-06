Поиск

Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:3 одержали победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на льду "Кингз".

В составе победителей одну из шайб провел россиянин Артемий Панарин. Это его первый гол за "Лос-Анджелес" после перехода из "Рейнджерс". Также Панарин отметился голевой передачей.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков из 35.

О переходе 34-летнего Панарина было объявлено в начале февраля. Панарин выступал за "Рейнджерс" с сезона 2019/20. Он лидирует среди всех игроков команды по числу голов (205), передач (402), очков (607).

"Лос-Анджелес" набрал 64 очка после 61 матча и занимает десятое место в Западной конференции НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" с 75 очками после 63 игр идет на седьмой строчке Восточной конференции.

Артемий Панарин Лос-Анджелес НХЛ хоккей
