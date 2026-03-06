Поиск

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом РФ.

В составе российской команды на церемонии присутствовали четыре человека: президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, лыжница и биатлонистка спорта слепых Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, а также пресс-атташе команды Екатерина Пронина.

Флаг РФ несла волонтер из Италии.

"Флаги стран пронесут волонтеры, такое решение было принято ранее из-за того, что не все знаменосцы смогут присутствовать на церемонии открытия в Вероне", - говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.

Ряд спортсменов на церемонии отсутствуют в связи с подготовкой к ближайшим стартам в рамках Игр.

Как сообщалось, в Паралимпиаде примут участие шесть российских спортсменов. Все – под флагом и гимном РФ. Отечественные паралимпийцы выступят под национальной символикой впервые с 2014 года.

