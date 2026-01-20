Бобровский подрался с вратарем "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский вратарь Сергей Бобровский подрался с голкипером "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла во "Флориде".

В третьем периоде за воротами "Сан-Хосе" началась массовая потасовка с участием его вратаря Недельковича. Когда американский голкипер покинул гущу событий, к нему от противоположных ворот подъехал Бобровский. В результате началась вратарская дуэль, в ходе которой оппоненты нанесли друг другу серию ударов. Каждого удалили на 7 минут.

Это была первая драка вратарей с 2020 года. Предыдущая датирована 1 февраля 2020 года, когда подрались голкипер "Калгари" Кэм Талбот и вратарь "Эдмонтона" Майк Смит в матче этих команд. Обоих удалили до конца игры.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу "Сан-Хосе". Две голевые передачи оформил на свой счет Игорь Чернышов.