МПК разрешил россиянам отбираться на Паралимпиаду

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет принял решение, позволяющее российский спортсменам отобраться на Паралимпиаду в 2026 году. Об этом заявил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"23 октября прошлого года пресс‑служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из‑за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года. Сегодня ситуация поменялась. IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений", - приводит слова Рожкова "Матч ТВ".

Как сообщалось, что генеральная ассамблея МПК приняла решение о полном восстановлении членства организации. Позже международный комитет объявил, что российские атлеты не примут участия в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии ни в одном виде спорта, так как из‑за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на Игры.