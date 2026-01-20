Поиск

Назван состав сборной России на ЧЕ по велоспорту на треке

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Стал известен список спортсменов, которые в составе сборной России выступят не чемпионате Европы по велоспорту на треке.

Как сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России, в темповых дисциплинах выступят Лев Гонов, Илья Савекин, Егор Игошев, Валерия Валгонен, в спринтерских -Никита Кирильцев, Никита Калачник, Игорь Гирилович, Яна Бурлакова, Алина Лысенко.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 5 февраля в турецеком городе Конья.

велоспорт
