Даниил Гутик перешел из "Адмирала" в "Спартак"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нападающий Даниил Гутик стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Форвард перешел в "Спартак" в результате обмена: во Владивосток отправляются защитник Никита Ефремов, нападающие Даниэль Усманов, Егор Чезганов. "Адмиралу" также достаются права на нападающего Максима Мусорова.

"Благодарим Никиту Ефремова, Даниэля Усманова и Егора Чезганова за выступления в системе "Спартака" и приветствуем Даниила Гутика, желаем нашему новичку отличной игры и много побед за красно-белых!" - говорится в сообщении.

На протяжении трех последних сезонов 24-летний Гутик был лучшим бомбардиром "Адмирала". В составе дальневосточной команды он набрал 130 (56+74 по системе "гол+пас") очков в 219 матчах КХЛ.