Дарья Касаткина проиграла в первом круге Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Выступающая за Австралию теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от Николы Бартунковой из Чехии в первом круге турнира Большого шлема в Мельбурне.

Результат – 7:6 (9:7), 0:6, 6:3 в пользу Бартунковой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 43-е место, чешская теннисистка – 126-е.

Ранее Касаткина выступала за Россию (продолжительное время была первой ракеткой страны), а весной прошлого года объявила о смене спортивного гражданства на австралийское, а затем стала и гражданкой Австралии.

