"Буде-Глимт" с российским вратарем обыграл "Манчестер Сити" в ЛЧ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Футболисты норвежской команды "Буде-Глимт" со счетом 3:1 победили английский "Манчестер Сити" в гостевом матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

В составе хозяев дубль оформил Каспер Хег (22-я, 24-я минуты), один гол на счету Йенса Хеуге (58).

Автор гола у "Манчестер Сити" - Райан Шерки (60).

Английский клуб доигрывал матч в меньшинстве: на 61-й и 62-й минутах предупреждения получил Родри и был удален с поля.

В составе "Буде-Глимта" весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.

"Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице, 13 очков. Одержавший первую победу "Буде-Глимт" поднялся с 32-го на 26-е место, 6 очков.

Манчестер Сити Никита Хайкин Буде-Глимт футбол Лига чемпионов УЕФА
