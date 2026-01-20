Поиск

"Кайрат" первым лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Футболисты казахстанского "Кайрата" со счетом 1:4 уступили бельгийскому "Брюгге" в седьмом туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Алма-Ате.

В составе "Брюгге" голы провели Александр Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Верман (74), Брандон Мехеле (84).

У "Кайрата" на 90+2 минуте точный удар нанес Адилет Садыбеков.

"Брюгге" набрал 7 очков и занимает 23-е место в турнирной таблице. "Кайрат" - на последнем, 36-м месте, 1 очко. Команда из Казахстана первой лишилась шансов пробиться в плей-офф.

