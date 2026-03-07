Поиск

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Питтсбурга" россиянин Евгений Малкин дисквалифицирован на пять матчей, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Наказание последовало за удар клюшкой защитника "Баффало" Расмуса Далина в матче регулярного чемпионата. Тот инцидент произошел в начале второго периода, Малкина тогда удалили до конца игры.

Согласно условиям коллективного соглашения и исходя из средней годовой зарплаты хоккеиста, Малкин лишится $158,8 тыс. Удержанная сумма будет направлена в Фонд экстренной помощи игрокам.

38-летний нападающий проводит 19-й сезон в НХЛ. В текущем чемпионате он набрал 42 очка (15 + 27 по системе "гол+пас") в 58 матчах.

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

