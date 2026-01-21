МОК пригласил российских лыжников Коростелева и Непряеву выступить на ОИ

Российский спортсмен Савелий Коростелев Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет направил приглашения российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой на участие в зимних Играх-2026, сообщает пресс-служба МОК.

Ранее спортсмены завоевали квоты для участия в ОИ в различных дисциплинах в лыжных гонках.

Также МОК пригласил на Олимпиаду конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову.

Ранее приглашения получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски‑альпинист Никита Филиппов, а также выступающие в шорт‑треке Иван Посашков и Алена Крылова.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.