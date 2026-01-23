Дубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Детройт" в НХЛ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 4:3 взяла верх над "Детройтом" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Победитель встречи определился в овертайме, когда решающий гол в ворота "Детройта" провел российский нападающий Кирилл Капризов. Также на его счету гол в первом периоде и результативная передача во втором.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин набрал 62 (27+35 по системе "гол+пас") очка в 52 матчах чемпионата. А всего за карьеру в чемпионатах НХЛ (выступает с сезона 2020/21, когда перешел из ЦСКА в "Миннесоту") у него 448 (212+236) очков.

"Миннесота" занимает сейчас второе место в Западной конференции, набрав 67 очков. "Детройт" занимает второе место в Восточной конференции, тоже 67 очков.