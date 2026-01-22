"Вашингтон" с Овечкиным проиграл аутсайдеру НХЛ
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:4 уступил "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча прошла в Ванкувере.
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей. Безголевую серию он продлил до пяти матчей.
Благодаря победе, "Ванкувер" прервал 11-матчевую серию поражений. Однако у него по-прежнему наихудший в лиге показатель по набранным очкам – 39.
"Вашингтон" также находится вне зоны плей-офф, на 12-м месте в Восточной конференции (54 очка).