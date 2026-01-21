Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в игре с "Монреалем" в НХЛ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 3:4 уступила "Монреалю" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Миннесоты" автором двух шайб стал россиянин Владимир Тарасенко. Две голевые передачи у его партнера по команде Кирилла Капризова, столько же – у играющего за "Монреаль" Ивана Демидова.

Тарасенко до 13 довел число голов в этом сезоне в НХЛ, а всего за карьеру в лиге у него 317 точных бросков.