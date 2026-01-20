Поиск

Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU -Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 2:5 проиграли "Колорадо" в гостевой встрече в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

На счету нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина результативный пас. При этом безголевая серия 40-летнего форварда продлилась до четырех матчей.

В настоящий момент в активе россиянина в регулярных чемпионатах 917 голов (рекорд НХЛ) и 748 голевых передач). С учетом плей-офф он набрал 1812 (994+818 по системе "гол+пас") очков, при этом по числу голов он отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016) на 22 точных броска.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 22 января против "Ванкувера" в гостях (начало – 6:00 мск).

Сейчас "Вашингтон" находится вне зоны плей-офф, занимает 11-е место в Восточной конференции (54 очка). "Колорадо" - лидер Западной конференции (76).

Вашингтон Колорадо Александр Овечкин Уэйн Гретцки хоккей НХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Андрей Рублев победил в первом круге Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок африканских наций

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом после назначения Каррика матче

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австралии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });