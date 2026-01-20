Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU -Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 2:5 проиграли "Колорадо" в гостевой встрече в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

На счету нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина результативный пас. При этом безголевая серия 40-летнего форварда продлилась до четырех матчей.

В настоящий момент в активе россиянина в регулярных чемпионатах 917 голов (рекорд НХЛ) и 748 голевых передач). С учетом плей-офф он набрал 1812 (994+818 по системе "гол+пас") очков, при этом по числу голов он отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016) на 22 точных броска.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 22 января против "Ванкувера" в гостях (начало – 6:00 мск).

Сейчас "Вашингтон" находится вне зоны плей-офф, занимает 11-е место в Восточной конференции (54 очка). "Колорадо" - лидер Западной конференции (76).