Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу сезонов с 20 и более голами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 2:3 уступил "Нэшвиллу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Вашингтона" один из голов провел российский нападающий Александр Овечкин.

40-летний форвард до 917 довел число своих голов в чемпионатах НХЛ, обновив принадлежащий ему рекорд лиги.

Кроме того, нынешний сезон стал 21-м для Овечкина с минимум 20 голами. Это второй показатель в истории НХЛ после Горди Хоу (22 сезона).