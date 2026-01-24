Хачанов выбыл из Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Лусиано Дардери в третьем круге проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи –7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6 в пользу представителя Италии.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 18-е место, Дардери – 25-е.

В сетке мужского одиночного разряда на AustralianOpenизначально были заявлены три россиянина. Двое из них – Андрей Рублев и Карен Хачанов – из турнира выбыли. Продолжает турнирный путь 12-я ракетка мира Даниил Медведев, которому предстоит матч четвертого круга против 29-й ракетки американца Лернера Тиена.

Что касается Дардери, в четвертом круге он сыграет с соотечественником, второй ракеткой мира Янником Синнером.