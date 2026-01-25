Поиск

Никита Крылов нокаутировал литовца на турнире UFC

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Никита Крылов победил литовца Модеста Букаускаса на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился нокаутом незадолго до окончания заключительного третьего раунда.

Соперники представляют полутяжелый вес.

33-летний Крылов одержал в смешанных единоборствах 31-ю победу при 11 поражениях. Для 31-летнего Бакаускаса поражение стало седьмым при 19 победах.

В свою очередь, россиянин Андрей Пуляев уступил камерунцу Атеба Готье в поединке бойцов среднего веса. Победу Готье присудили единогласным решением судей.

У 28-летнего Пуляева теперь четыре поражения при 10 победах. 23-летний Готье выиграл десятый бой при одном поражении.

