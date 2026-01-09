Поиск

Боец ММА Рамазанов счел логичным проведение боя Махачева против Усмана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский боец ММА Шамиль Рамазанов поделился мнением касательно возможного следующего соперника Ислама Махачева в UFC. По его мнению, логичным был бы бой россиянина против нигерийца Камару Усмана.

"Ислам уже давно всем все доказал. Я думаю, что он готов драться абсолютно с любым. При этом, нужно понимать, что ему сейчас уже нужны очень громкие бои. Могут ли это дать молодые претенденты? Не думаю", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Многие говорят про поединок с Шавкатом Рахмоновым, но есть ощущение, что такое противостояние будет громким именно для зрителей СНГ, а для всего мира – обычный бой. Поэтому логичным с точки зрения масштаба выглядит поединок против Камару Усмана. Это противостояние нынешнего первого номера Р4Р против бывшего лидера Р4Р с огромным количеством доминирующих защит", - отметил собеседник агентства.

В ноябре прошлого года Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом в полусреднем весе. До этого россиянин владел титулом в легком весе. Он завоевал его в 2022 году, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого Махачев рекордных четыре раза подряд включая январь этого года, защитил пояс, а в мае уступил его для перехода в полусредний вес.

Сообщалось, что Махачев хочет провести защиту титула в поединке против Усмана.

