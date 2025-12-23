Боксер Атаев заявил, что его вдохновляют успехи Махачева в UFC

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по боксу Шарабутдин Атаев заявил, из спортивных событий в уходящем году его зацепили победные поединки в UFC с участием Ислама Махачева.

"То, как Ислам Махачев стал чемпионом в двух весовых категориях, это даже вдохновляет. Поэтому стремимся также становиться великими спортсменами, великими чемпионами. Будем работать, развиваться", - сказал Атаев "Интерфаксу".

В ноябре этого года Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322 в Нью-Йорке и стал новым чемпионом в полусреднем весе. До этого россиянин владел титулом в легком весе. Он завоевал его в 2022 году, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого Махачев рекордных четыре раза подряд включая январь этого года, защитил пояс, а в мае уступил его для перехода в полусредний вес.