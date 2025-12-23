Поиск

Боксер Атаев заявил, что его вдохновляют успехи Махачева в UFC

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по боксу Шарабутдин Атаев заявил, из спортивных событий в уходящем году его зацепили победные поединки в UFC с участием Ислама Махачева.

"То, как Ислам Махачев стал чемпионом в двух весовых категориях, это даже вдохновляет. Поэтому стремимся также становиться великими спортсменами, великими чемпионами. Будем работать, развиваться", - сказал Атаев "Интерфаксу".

В ноябре этого года Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322 в Нью-Йорке и стал новым чемпионом в полусреднем весе. До этого россиянин владел титулом в легком весе. Он завоевал его в 2022 году, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого Махачев рекордных четыре раза подряд включая январь этого года, защитил пояс, а в мае уступил его для перехода в полусредний вес.

Нью-Йорк UFC Ислам Махачев Шарабутдин Атаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });