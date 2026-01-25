Поиск

Четыре очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в игре с "Коламбусом" в НХЛ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU -"Коламбус" со счетом 8:5 взял верх над "Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Главным героем встречи стал канадский форвард "Коламбуса" Мэйсон Маршмент, на счету которого три гола и одна результативная передача.

Также в составе победителей шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, две голевые передачи на счету Кирилла Марченко, одна – у Егор Замулы.

В составе "Тампы" гол и три результативных паса оформил Никита Кучеров.

Команды представляют Восточную конференцию НХЛ. "Тампа-Бэй" занимает третье место (68 очков), "Коламбус" - 14-е (55).

