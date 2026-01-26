Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Ванкувером" в НХЛ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Питтсбург" со счетом 3:2 обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Ванкувере.

В составе "Питтсбурга" автором одного из голов стал российский нападающий Евгений Малкин. Его соотечественник и партнер по команде форвард Егор Чинахов отметился результативной передачей.

Теперь на счету 39-летнего Малкина 13 голов в нынешнем сезоне и 527 – за всю карьеру в чемпионатах НХЛ.

Сейчас "Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ (63 очка). "Ванкувер" - на последнем, 16-м месте Западной конференции (39).