Российский боксер Кооль нацелен нокаутировать Джонаса на турнире "IBA.PRO 14"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Серебряный призер чемпионата мира-2025 по боксу, трехкратный чемпион России Евгений Кооль рассчитывает досрочно победить двукратного призера Африканских игр, чемпиона Африки-2017 и участника Олимпийских игр-2016 Джуниуса Джонаса из Намибии.

"Много информации о своем сопернике у меня нет. Знаю его рекорд. Думаю, он составит неплохую конкуренцию, но в своей победе я не сомневаюсь. Ни капли. Постараюсь победить нокаутом — хотелось бы побыстрее закончить бой и потом пойти отдыхать", - приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.

Шестираундовый бой в полусреднем весе пройдет на турнире "IBA.PRO 14" в Москве 30 января.

"Предложение провести поединок в Москве нам поступило прям сразу после прилета с чемпионата мира (прошел в Дубае в декабре 2025 года – ИФ). Признаюсь, конкретно в тот момент желания боксировать было не особо много. Но я согласился, потому что прекрасно понимал – через месяц я захочу боксировать. Так и вышло. Я хочу боксировать! Понимаю, что за последнее время у нас было много сборов, тренировок и так далее. Мы работаем с психологами, диетологами, массажистами. У нас все по плану, мы профессионалы. Никакой перетренированности нет!" - добавил Кооль.

"На турнир приглашу болельщиков "Торпедо", это хорошие ребята, я с ними знаком. Они придут меня поддержать", - признался он.

По словам боксера, он не в восторге от статуса серебряного призера чемпионата мира.

"Как-то не очень у меня получилось. Если бы я стал чемпионом мира, то был бы другой разговор. Но мы все равно двигаемся дальше, а серебряная медаль меня не устраивает. Но нечего расстраиваться, нужно вынести правильные выводы. В любом случае это отличный опыт", - сказал Кооль.

Для Кооля предстоящий бой будет вторым на профессиональном ринге. Первый состоялся на турнире "IBA.PRO 6" в Душанбе, где россиянин досрочно победил местного боксера Фариозбека Хакимова.

Что касается турнира "IBA.PRO 14" в Москве, в со-главном его событии чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе 21-летний Давид Суров дебютирует на профессиональном ринге против Луиса Альфредо Алькантары Герреро.

Финалист чемпионата мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 и шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян в своём первом официальном поединке на профессиональном ринге проведёт 10-раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против не знающего поражений Джеплекса Куиранте из Филиппин.

Возглавит предстоящее шоу бой за пояс IBA.PRO Intercontinental между российским тяжеловесом Мурадом Халидовым и кубинцем Хосе Лардуэтом.