Поиск

Российский боксер Кооль нацелен нокаутировать Джонаса на турнире "IBA.PRO 14"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Серебряный призер чемпионата мира-2025 по боксу, трехкратный чемпион России Евгений Кооль рассчитывает досрочно победить двукратного призера Африканских игр, чемпиона Африки-2017 и участника Олимпийских игр-2016 Джуниуса Джонаса из Намибии.

"Много информации о своем сопернике у меня нет. Знаю его рекорд. Думаю, он составит неплохую конкуренцию, но в своей победе я не сомневаюсь. Ни капли. Постараюсь победить нокаутом — хотелось бы побыстрее закончить бой и потом пойти отдыхать", - приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.

СпортРоссийские боксеры Суров, Кооль и Худоян проведут бои 30 января в МосквеЧитать подробнее

Шестираундовый бой в полусреднем весе пройдет на турнире "IBA.PRO 14" в Москве 30 января.

"Предложение провести поединок в Москве нам поступило прям сразу после прилета с чемпионата мира (прошел в Дубае в декабре 2025 года – ИФ). Признаюсь, конкретно в тот момент желания боксировать было не особо много. Но я согласился, потому что прекрасно понимал – через месяц я захочу боксировать. Так и вышло. Я хочу боксировать! Понимаю, что за последнее время у нас было много сборов, тренировок и так далее. Мы работаем с психологами, диетологами, массажистами. У нас все по плану, мы профессионалы. Никакой перетренированности нет!" - добавил Кооль.

"На турнир приглашу болельщиков "Торпедо", это хорошие ребята, я с ними знаком. Они придут меня поддержать", - признался он.

По словам боксера, он не в восторге от статуса серебряного призера чемпионата мира.

"Как-то не очень у меня получилось. Если бы я стал чемпионом мира, то был бы другой разговор. Но мы все равно двигаемся дальше, а серебряная медаль меня не устраивает. Но нечего расстраиваться, нужно вынести правильные выводы. В любом случае это отличный опыт", - сказал Кооль.

Для Кооля предстоящий бой будет вторым на профессиональном ринге. Первый состоялся на турнире "IBA.PRO 6" в Душанбе, где россиянин досрочно победил местного боксера Фариозбека Хакимова.

Что касается турнира "IBA.PRO 14" в Москве, в со-главном его событии чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе 21-летний Давид Суров дебютирует на профессиональном ринге против Луиса Альфредо Алькантары Герреро.

Финалист чемпионата мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 и шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян в своём первом официальном поединке на профессиональном ринге проведёт 10-раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против не знающего поражений Джеплекса Куиранте из Филиппин.

Возглавит предстоящее шоу бой за пояс IBA.PRO Intercontinental между российским тяжеловесом Мурадом Халидовым и кубинцем Хосе Лардуэтом.

бокс Давид Суров Мурад Халидов Эдмонд Худоян Евгений Кооль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Умар Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });