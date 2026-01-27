МОК пригласил еще четырех российских спортсменов для участия в ОИ-2026

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили от МОК приглашения для участия в зимней Олимпиаде-2026. Об этом сообщается на сайте МОК.

Плешкова – двукратная чемпионка России, призер зимних Универсиад. Ефимов становился чемпионом Универсиады. Олесик и Репилов – победители чемпионатов России.

Ранее подтвердили свое участие в ОИ фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян уже подтвердили свое участие. Кроме того, приглашение приняли ски‑альпинист Никита Филиппов, шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Россияне выступят в качестве нейтральных спортсменов.