Определились все полуфиналисты Australian Open

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне стали известны все участники стадии 1/2 финала.

Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, №1 в мировом рейтинге) – Александр Зверев (Германия, 3)

Новак Джокович (Сербия, 4) – Янник Синнер (Италия, 2)

Действующий чемпион Australian Open– Янник Синнер

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12)

Джессика Пегула (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5)

Действующая чемпиона Australian Open– Мэдисон Киз (США, 9)

Australian Open теннис
