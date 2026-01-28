Определились все полуфиналисты Australian Open
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне стали известны все участники стадии 1/2 финала.
Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, №1 в мировом рейтинге) – Александр Зверев (Германия, 3)
Новак Джокович (Сербия, 4) – Янник Синнер (Италия, 2)
Действующий чемпион Australian Open– Янник Синнер
Женщины
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12)
Джессика Пегула (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5)
Действующая чемпиона Australian Open– Мэдисон Киз (США, 9)