Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге проходящего в Мельбурне теннисного турнира Большого шлема AustralianOpen-2026.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Свитолина – на 12-й строчке мирового рейтинга.

После вылета Андреевой представителей России в сетках одиночного разряда турнира не осталось.

Свитолина в четвертьфинале сыграет с третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

теннис Мельбурн WTA Australian Open Мирра Андреева
