Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Россиян на этой стадии в мужском и одиночном разрядах нет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На теннисном турнире Большого шлема AustralianOpen-2026 в Мельбурне стали известны все участники 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах.

Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:

Мужчины

Александр Зверев (Германия, №3 в мировом рейтинге) – Лернер Тьен (США, 29)

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс Де Минор (Австралия, 6)

Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4)

Бен Шелтон (США,7) – Янник Синнер (Италия, 2)

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Ива Йович (США, 27)

Коко Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 12)

Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4)

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швентек (Польша, 2).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.