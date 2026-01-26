Определились все четвертьфиналисты Australian Open
Россиян на этой стадии в мужском и одиночном разрядах нет
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На теннисном турнире Большого шлема AustralianOpen-2026 в Мельбурне стали известны все участники 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах.
Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:
Мужчины
Александр Зверев (Германия, №3 в мировом рейтинге) – Лернер Тьен (США, 29)
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс Де Минор (Австралия, 6)
Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4)
Бен Шелтон (США,7) – Янник Синнер (Италия, 2)
Женщины
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Ива Йович (США, 27)
Коко Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 12)
Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4)
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швентек (Польша, 2).
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.