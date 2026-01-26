Поиск

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Россиян на этой стадии в мужском и одиночном разрядах нет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На теннисном турнире Большого шлема AustralianOpen-2026 в Мельбурне стали известны все участники 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах.

Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:

Мужчины

Александр Зверев (Германия, №3 в мировом рейтинге) – Лернер Тьен (США, 29)

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс Де Минор (Австралия, 6)

Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4)

Бен Шелтон (США,7) – Янник Синнер (Италия, 2)

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Ива Йович (США, 27)

Коко Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 12)

Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4)

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швентек (Польша, 2).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Australian Open теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Умар Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе

"Торпедо" крупно обыграло СКА в матче КХЛ

Наоми Осака снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем

Наоми Осака снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });