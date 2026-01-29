Панарин выведен из состава "Рейнджерс" перед обменом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" вывел российского нападающего Артемия Панарина из состава в связи с предстоящим обменом в другой клуб. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

34-летний россиянин не примет участия в оставшихся перед началом Олимпийских игр матчах.

Нынешний сезон – последний для Панарина в клубе по семилетнему контракту. В руководстве "Рейнджерс" ранее заявили, что не будут продлевать контракт с игроком.

Панарин стал игроком "Рейнджерс" в 2019 году и каждый сезон становится лучшим бомбардиром команды. Лидирует и сейчас, набрав 57 (19+38 по системе "гол+пас") очков в 52 матчах. Всего на его счету за карьеру в клубе 607 (205+402) очков в 482 играх. В истории клуба он занимает 14-е место по голам, восьмое по передачам, девятое по очкам первое по среднему количеству очков за игру (1,26).