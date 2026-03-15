Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады

Фото: AP/TAСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Иван Голубков победил в лыжной гонке на 20 километров сидя с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх в Италии.

Дистанцию он преодолел за 51 минуту 55,0 секунды. Ранее спортсмен выиграл здесь золото в гонке на 10 км.

Это шестая золотая медаль в активе сборной России. Также отечественные спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

Воскресенье – заключительный день Паралимпиады. Россияне выступают на соревнованиях под флагом и гимном РФ.

