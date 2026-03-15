Медведев победил Алькараса и вышел в финал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира категории Mastersв Индиан-Уэллсе.

Результат – 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила почти 1 час 40 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место.

В финале, который состоится в ночь на понедельник по московскому времени, Медведев сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Ранее спортсмены встречались 15 раз, счет по победам – 8-7 в пользу Синнера.

Призовой фонд турнира превышает $9,4 млн.

