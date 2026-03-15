Итальянец Антонелли выиграл Гран-при Китая "Формулы-1"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли одержал победу в основной гонке Гран-при Китая — второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2026.

Вторым финишировал напарник победителя по команде британец Джордж Расселл. В тройку лучших также попал Ferrari британец Льюис Хэмилтон.

Для 19-летнего Антонелли это первая победа в карьере в Формуле-1.

Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из McLaren не смог стартовать в гонке – по данным СМИ, это связано с проблемами с болидом.

Следующий гоночный уикенд состоится 27-29 марта в Японии.